BROUILLARD, Marcel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marcel Brouillard, décédé le 30 décembre 2021, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de feu madame Ghislaine Boivsvert.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Denis (Nicole), Raymond (Marc) et André (Micheline), ses petits-enfants Denis, Jonathan, Mathieu, Marie-Josée et Daniel, ses soeurs Huguette, Carmen, Normande (Jean-Marc), sa compagne dans la vie madame Maria Waniuk et ses enfants Ted, Johanne et Jeannie ainsi que plusieurs parents et amis.Avec la pandémie actuelle qui sévit, nous vivons une situation particulière. Dû à ces circonstances, l'hommage qui sera rendu à monsieur Marcel Brouillard est reporté à plus tard. D'autres informations vous seront communiquées à une date ultérieure.Les services funéraires ont été confiés à la: