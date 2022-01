MASSÉ, Léopold



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 1er janvier 2022, est décédé à l'âge de 96 ans, M. Léopold Massé, époux de Laurette Germain, demeurant à Nicolet.La famille se réunira au :770, BOUL. LOUIS-FRÉCHETTENICOLET, J3T 1V5(maximum 25 personnes) le lundi 10 janvier, à partir de 11 h 30, suivi des funérailles qui seront célébrées en la Cathédrale de Nicolet, à 14 h (maximum 25 personnes).Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Laurette Germain; ses enfants : Maryse (Olivier Jalbert) et Pierre; son gendre Robert Brochu (feu Lina Massé); ses soeurs : Cécile Massé (feu Roger Poirier) et Florence Massé (feu Robert Scotti); ses belles-soeurs et ses beaux-frères : Jeanne d'Arc Germain (feu Marcel St-Onge) (Jean-Louis Beauchemin), Pauline Germain (feu Roland Fréchette) (Gérard Fréchette), Léo-Paul Lemay (feu Françoise Germain) (Françoise Morel), Irène Germain (Bruno Carignan), Fernande Germain (André Bernard); sa chère filleule Vicky Lemay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'ont précédé ses frères : Jules (feu Laurette Lethiecq) et Gilbert; sa soeur Mariette (feu Florent Blanchet) (feu Simon Bernier); sa belle-soeur Anne-Marie Germain (feu Philippe-Arthur Béliveau); son beau-frère Raymond Germain (feu Angèle Morrissette).Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.