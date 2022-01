GAGNON, Louis



Soudainement, le 30 décembre, à Montréal, est décédé Louis Gagnon, époux de feu Jovette Langlais.Il laisse dans le deuil son fils Luc Gagnon (Manon Durand), sa petite-fille Sara-Maude Labelle-Gagnon, ses soeurs et son frère, Lise, Françoise et Jacques, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se dérouleront à une date ultérieure.