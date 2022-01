BLAIS GAUTHIER, Rolande



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Rolande Gauthier Blais, qui est décédée le 20 décembre 2021, à l'âge de 74 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Pierre, ses enfants Stéphane (Wendy Straight) et Miriam (Benoit L'Archevêque); ses petits-enfants Tynan, Rowan, Tristan, Laurie et Ian; sa soeur Lise (Robert Sisler), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et plusieurs amis(es).En raison des circonstances, la famille vous accueillera pour lui rendre hommage à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de la Maison Sercan pour leurs bons soins et leur dévouement auprès de Rolande.Des dons à la Fondation Sercan seraient appréciés.