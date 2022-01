DOMPIERRE-CÔTÉ, Angéline



À Victoriaville, le 4 janvier 2022, à l'âge de 98 ans est décédée Madame Angéline Côté, épouse de feu de René Dompierre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Yvon), Ronald, Richard (Diane), Nicole, Danielle, Denise (Jean-Paul), Marlène, Jean-Marc, Ginette, Jacques (Céline), Michel (Chantal), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la situation pandémique et des nouvelles restrictions sanitaires, les funérailles se feront dans l'intimité de notre famille immédiate.