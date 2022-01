Lussier, Pierre



Au CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 30 décembre 2021, est décédé monsieur Pierre Lussier à l'âge de 85 ans. Il était le fils de feu Roméo Lussier et de feu Alice Brunet et l'époux, depuis 63 ans, de Denise Bombardier, demeurant à Magog, QC.Outre son épouse, monsieur Lussier laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Chantal) et Michel (Karine); ses petits-enfants: Véronique (Mathieu), Simon (Noémie), Maxime (Véronique) et Alexandre (Charlie); ses arrière-petits-enfants: Charlie et Émile; son frère feu Jacques Lussier (Pierrette Roch); ses soeurs: Lorraine (feu Jean Charbonneau), Claire (Marc Bruneau); ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces, l'équipe de Ressorts Charland (Sherb) Inc., autres parents et amis.La famille tient à remercier toutes les équipes du CHUS Fleurimont, CHUS Hôtel-Dieu et l'Hôpital de Magog pour leurs soins exceptionnels. Un merci spécial à Valmont Galland pour tous les accompagnements si appréciés de notre père.En guise de sympathie, des dons à la Fondation du CHUS, 530, 12e Avenue Sud, Sherbrooke, QC, J1G 2R9, seraient grandement appréciés.Sous la direction du:4230, RUE BERTRAND-FABI, SHERBROOKE, QC J1N 1X6819 565-1155 / info@steveelkas.com / www.steveelkas.com