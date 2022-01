DUBÉ, Valère



C'est avec beaucoup de tristesse que nous voulons vous annoncer le décès de M. Valère Dubé. Il nous a quittés le 2 janvier 2022, entouré de ses proches, à l'âge de 73 ans.Époux de Mme Cécile Bolduc, il était le fils de feu Clément Dubé et de feu Dolorès Desmeules.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Spiros Fengos), Pascal (You Jung Park), ses petits-enfants : Eva, Justin, Timothée, Nathaniel et Joshua, ses frères et soeurs : Sylvie, feu Jacques, Maria, Martine, feu Sébastien, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et bons amis.M. Dubé était un citoyen fortement engagé dans la communauté eustachoise depuis les 35 dernières années. Nous aimerions souligner sa vie pleine de réalisations et d'aventures au milieu du bénévolat au sein de la ville Saint-Eustache. Il fut aussi très impliqué au niveau de l'aviation : Québécair, CFT et ASP.En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu à une date ultérieure. Il fut confié au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934À la demande de la famille, un don à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal - McGill University serait apprécié en sa mémoire.Pour faire un don, rendez-vous sur alumni.mcgill.ca et appuyer sur Donner ou Give.