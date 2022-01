CLOUTIER, Marcel



Soyez avisé du décès de monsieur Marcel Cloutier survenu au Centre hospitalier Centre-Sud, Verdun, le 29 décembre 2021, à l'aube de ses 90 ans. Il était veuf de feu Thérèse Lynch Cloutier.Il laisse dans le deuil ses fils Guy (Sylvie Jessua) et Denis (Karen Audy), ses petits-enfants Marc-Antoine, Katerine, Françoys et Juliette B, ses frères et belles-soeurs ainsi que son importante clientèle en tant que coiffeur.Un merci spécial aux professionnels soignants ainsi qu'à sa nièce Norma Lynch pour son aide précieuse.Un service privé sera célébré, en temps et lieu, à une date ultérieure.Vos condoléances peuvent se traduire en don à la fondation de l'hôpital de Baie St-Paul en ligne àhttp//fondationhbsp.org