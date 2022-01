LEGAULT, Gilles



Joseph, William, Maurice, Gilles Legault est décédé à Montréal le 2 janvier 2022 à l'âge de 87 ans.Veuf de sa première épouse, Pierrette Boulé, il laisse dans le deuil son épouse depuis 47 ans, Lucille Dumas, ses trois enfants, Jean-Pierre (Michelle), Claudette (Alain) et Suzanne (Rob), ses trois petits enfants Geneviève (Emelia), Frédérique (Tim) et Julien (Julia), son frère Roger, ses nièces Claudine et Johanne, ses beaux-frères Jacques, Raymond et Clément, et sa belle-soeur Marielle.Homme déterminé, il commence à travailler tôt pour payer ses études secondaires. Il fera par la suite carrière à Postes Canada où il occupera des postes de direction.On se souviendra de lui comme d'un homme généreux toujours soucieux du bien-être de sa famille et un fier grand-papa.Un service aura lieu à une date ultérieure au cimetière de l'église de St-Léonard.