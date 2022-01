MÉTIVIER DUBEAU, Jeannine



À St-Hubert, le 30 décembre, à l'âge de 91 ans est décédée Jeannine Métivier. Elle est allée rejoindre son tendre époux Gaston Dubeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne, Manon (Patrick), Carole, Marie-Josée (Michel) et Jean-François, ses petits-enfants Marie-Michèle, Véronique, Pierre-Olivier, Caroline, Alexandre, Pascale, Maude, Frédérique, Camille, Louis-Philippe et Laurence, ses arrière-petits-enfants Jacob, Elliot, Zachary, Mia, Ludovic, Odile, Liam, Olivia et Théo, ainsi que de nombreux parents et amis dont Diane et Céline.En raison des circonstances actuelles de pandémie, les funérailles auront lieu dans l'intimité.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Marguerite-Rocheleau de Saint-Hubert pour leur dévouement.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.