LAMOTHE (BOULT), Thérèse



À Drummondville, le 1er janvier 2022, est décédée à l'âge de 94 ans Mme Thérèse Boult, épouse de feu Jean-Jacques Lamothe. Elle était la fille de feu Richard Boult et de feu Alice Larose.Elle laisse dans le deuil ses enfants, André (Lucie), Gaëtan, Jean Marc (Diane), Rachel et Susan, ses quatre petits-enfants : Andréanne, Bruno, Claudine, Pascale et ses arrière-petits-enfants, ses soeurs et son frère : Monique, Lyse et Pierre, ses ami(e)s du casino, son amie Huguette et sa poule Cocotte.Elle rejoint ses frères et soeurs qui l'ont précédée : Reynald, François, Gérard, Margo, Madeleine, Claire, Gaby et Denyse.