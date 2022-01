GUILLAUD, Stéphane



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès subit de M. Stéphane Guillaud, à l'âge de 42 ans, survenu à Montréal le lundi 3 janvier 2022.Fils de feu Christian Guillaud, décédé le 20 juin 2021, il laisse dans le deuil sa mère Pierrette, ainsi que de nombreux amis et collègues de travail.La famille accueillera les proches au Mausolée Saint-Martin édifice à l'arrière du complexe funérairele samedi 15 janvier de 14 h à 17 h. En raison de la COVID, le nombre de visiteurs est limité à 25. Nous nous voyons donc dans l'obligation de réserver les visites aux amis intimes et aux collègues de travail. Une commémoration aura lieu au salon même à 16 h 30.Au lieu de fleurs, des dons In Memoriam peuvent être faits à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada, 1434, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, QC, H3G 1R4, www.coeuretavc.ca.