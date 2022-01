CÔTÉ (DEMERS), Denyse



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre mère Denyse Demers, à St-Jérôme, le 31 décembre 2021, à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Mark Laberge, Monique Laberge, Luc Laberge et Martine Côté, ses petits-enfants Kathy, Alexane, Nicolas, Charlotte, Juliette, Maxime et Léa ainsi que les enfants et petits-enfants de son époux feu Marcel Côté.La famille se réunira le mardi 11 janvier 2022 dès 10h pour un dernier hommage à 13h à laDESROSIERS & FILS INC.10, RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Dans le contexte actuel, un nombre de 25 personnes est autorisé sans rotation, le respect de la distanciation sociale, le port du masque et la tenue d'un registre des visiteurs sont obligatoires.