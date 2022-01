MELATTI, Gino

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Gino Melatti, tendre époux de Lise Chalifoux pendant 56 ans, le 3 janvier 2022, à l'âge de 83 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mike (Isabelle), Dany (Theano) et Gino (Suzie); ses petits-enfants adorés, Gino, Lisa, Dany Jr, Alessia, Melina et Julia; ses soeurs, nièces, neveux ainsi que plusieurs autres parents et amis d'ici et d'ailleurs.Né en Italie, il arrive au Canada en 1956. Ce sera bientôt le départ d'une petite entreprise familiale qui, au fil des décennies, aura construit des milliers d'habitations et sera connu sous Melatti Construction, devenant ainsi un pilier très important de l'histoire de LaSalle. Une rue et un parc en sont d'ailleurs témoins.L'on se rappellera de Gino comme étant une source d'inspiration et un rassembleur qui adorait avoir sa famille et ses amis autour de lui. Toujours jovial, son sourire contagieux et son rire resteront gravés dans notre mémoire pour toujours.La famille tient à remercier chaleureusement la Maison L'Étincelle de Verdun pour leurs bons soins et dévouement.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison des Soins palliatifs Sault St-Louis à :Dû aux restrictions de la Santé publique en regard à la pandémie, les visites seront sur invitation seulement au complexe funéraire Urgel Bourgie (1275, avenue Dollard, Lasalle H8N 2J1) le dimanche 16 janvier 2022 de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h.Une cérémonie funéraire aura lieu le lundi 17 janvier 2022 à 10h00.Cependant, vous êtes invités à suivre la cérémonie de façon virtuelle.