SHAVRNOCH, Emil Joseph



À Saint-Jérôme, le 4 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Emil Joseph Shavrnoch, conjoint de Mme Carole Boucher. Il était fils de feu M. Peter Shavrnoch et de feu Mme Margaret Murin, lesquels avaient immigrés de la Slovaquie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lisa Shavrnoch (Stephen Kingswell), Stefanie Shavrnoch et son beau-fils Robert Henrie, ses petits-enfants Mona Shavrnoch, Nicholas Kingswell et Lily Rose Henrie, son frère Felix Shavrnoch (Agnes Shavrnoch), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 11 janvier 2022 de 10h à 12h et de 13h à 16h au salon de la:Une célébration aura lieu le jour même au salon à 15h.Votre présence au salon se doit également de respecter les mesures sanitaires en vigueur: port du masque obligatoire, lavage des mains et capacité maximale de personnes en même temps dans la salle (25 personnes).