Anthony Duclair et la constance retrouvée

Anthony Duclair est un joueur transformé depuis qu’il a rejoint les Panthers de la Floride en 2020. Le Québécois impressionne désormais par sa constance, un aspect de son jeu qu’il a dû peaufiner dans les dernières années.

• À lire aussi: Mailloux démontre son savoir-faire

• À lire aussi: Klingberg aurait demandé une transaction

Avec 13 buts et 23 points en 26 rencontres avant les matchs de samedi, Duclair se dirige vers sa meilleure récolte offensive en carrière. Il n’est devancé que par Aleksander Barkov au chapitre des filets chez les Panthers et s’est montré très fiable dans les deux sens de la patinoire.

«Il est incroyable. Il est un très bon hockeyeur, un bon gars, et il est toujours dangereux. [...] Il est toujours là pour marquer, obtenir une échappée, faire de beaux jeux, alors je suis très content pour lui et heureux de l’avoir à mes côtés pour le voir jouer», a mentionné au site floridahockeynow.com le capitaine.

Avec l’arrivée soudaine d’Andrew Brunette au poste d’entraîneur-chef intérimaire, Duclair a dû mettre les bouchées doubles pour impressionner son nouveau pilote. On peut dire que c’est mission accomplie.

«Je crois qu’avec lui, parfois, il a donné trois ou quatre très bons matchs et ensuite on l’oublie. Cette saison, il a été assez constant et il se donne chaque soir», a analysé Brunette.

«Il amène une dimension nouvelle à notre équipe. Avec la vitesse à laquelle il joue et sa rapidité, il soutient nos joueurs, et il a été constant», a ajouté l’ancien attaquant de la Ligue nationale.

Pour le principal intéressé, il a fallu apprendre à mieux jouer sans la rondelle. Pour ce faire, le natif de Pointe-Claire a écouté beaucoup de vidéos et a tout simplement gagné en expérience. Après tout, même s’il dispute une huitième saison dans le circuit Bettman, Duclair n’a que 26 ans.

«Mieux tu joues sans la rondelle, plus tu obtiendras d’opportunités, plus tu gagneras la confiance de tes coéquipiers et des entraîneurs. C’est ce que j’essaie de faire pour accroître mon rôle dans cette équipe chaque jour», a-t-il expliqué.

Un geste nécessaire

Duclair s’implique également au sein de l’Alliance pour la diversité au hockey et le groupe a lancé samedi une nouvelle campagne, baptisée #ÉradiquerLaHaine, pour mettre fin au racisme dans ce sport et ouvrir le dialogue.

Avec ses comparses Matt Dumba (Wild du Minnesota), Nazem Kadri (Avalanche du Colorado), Wayne Simmonds (Maple Leafs de Toronto) et l’ancien des Flames de Calgary Akim Aliu, le Québécois a amorcé un partenariat avec l’entreprise Budweiser.

Ils distribueront ainsi des roulettes de ruban partout au Canada, frappées notamment des mots-clics «#ÉradiquerLaHaine» et «#FiniLeRacisme».

À VOIR AUSSI...