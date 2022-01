Après les blessures, la COVID-19 pour Bryan Rust

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Bryan Rust vient à peine de revenir au jeu après une blessure au bas du corps, mais voilà qu’il devra prendre une pause forcée, cette fois en raison de la COVID-19.

Samedi, l’équipe de la Pennsylvanie a inscrit le nom de Rust et celui de Brock McGinn au protocole relatif au coronavirus de la Ligue nationale de hockey. Le premier a testé positif en matinée tandis que le second a connu son diagnostic vendredi, tard en soirée.

Après un mois sur le carreau, Rust est revenu au jeu le 2 janvier. Depuis, il a été tout feu tout flamme en amassant pas moins de sept buts et 11 points en trois rencontres.

Les Panthers frappés à nouveau

En Floride, le vétéran Patric Hornqvist devra se conformer au protocole COVID-19 lui aussi. Il n’était ainsi pas de l’alignement pour le match de samedi soir des Panthers contre les Hurricanes de la Caroline.

Les cas positifs se multiplient à Sunrise. L’attaquant rejoint Sam Reinhart, Mason Marchment, le gardien Spencer Knight et les entraîneurs adjoints Derek MacKenzie et Tuomo Ruutu sur la liste des absents.

Les Devils du New Jersey ont quant eux annoncé que l’attaquant Nathan Bastian avait amorcé le protocole. Son coéquipier Jesper Bratt pourrait également s’y retrouver si un test secondaire venait confirmer son résultat positif.

Onze nouveaux cas chez les Oilers

Les Oilers d’Edmonton ont indiqué samedi qu’ils avaient ajouté 11 de leurs membres à la liste des absents en raison de la COVID-19.

Les attaquants Kailer Yamamoto et Brendan Perlini, les défenseurs Evan Bouchard, Slater Koekkoek et le gardien Ilya Konovalov en font partie. Les six autres cas proviennent tous du personnel de l’organisation.

Les cinq joueurs devraient tous rater le match de lundi face aux Sénateurs d’Ottawa tandis que le capitaine Connor McDavid pourrait être de retour pour cette rencontre, lui qui avait également été ajouté à la liste cette semaine.

Les Oilers bénéficieront d’une longue pause avant leur rencontre suivante, prévue le 20 janvier à domicile contre les Panthers de la Floride.