Atteint de la COVID en 2020: «Deux ans plus tard, j’en paye encore le prix»

D’habitude, à l'approche d'un anniversaire, on se sent fébrile, on peut même dire excité. Pour moi, cet anniversaire ne me met pas dans cette grande euphorie, car cette date me transporte au mois de mars 2020.

À ce moment, j'ai tiré le numéro gagnant de la COVID-19 et j'ai été confronté à cette maladie au risque de ma vie.

Des effets à long terme

Après presque deux ans, on croirait que cette époque devrait être appartenir au passé. Mais comme plusieurs personnes supposément rétablies, je me retrouve toujours face aux conséquences de cette maladie que l'on appelle COVID longue.

Nous sommes beaucoup plus de personnes qu’on peut le penser prises dans cette fâcheuse situation. Même après deux ans, je n’ai aucune résistance au moindre effort; je souffre d’une toux constante; d'un essoufflement persistant qui se présente après chaque effort minime; des poumons fibreux qui vont m'accompagner jusqu' à la fin de ma vie. Avant ces deux ans, je n’avais aucun problème de santé tant physique que psychologique. Depuis que j'ai contracté ce virus, je peux confirmer que mon système a au moins vieilli de dix ans d'un coup.

Aujourd'hui, j'entends aux nouvelles qu'il y a des personnes qui sont tannées des mesures que l'on doit prendre pour tenter de se protéger de ce nouveau variant. Elles disent même qu'elles préfèrent attraper cette maladie et qu’après on n'en parlera plus. À ces personnes, je peux vous affirmer que la maladie, même très grave, n'est rien à comparer des séquelles qu'elle entraîne par la suite.

Suivez les mesures svp

Je vous confirme, les mesures sanitaires, même si ces dernières durent depuis presque deux ans, sont les seules options que nous avons pour se mettre à l'abri de ce fléau mondial.

Donc je vous supplie de diminuer vos contacts, porter le masque, vous laver les mains et aérer vos demeures le plus souvent possible.

D'une personne qui a vaincu la COVID, mais qui en paye le prix encore aujourd'hui et pour le reste de sa vie.

Jacques Goupil

Semi-retraité

Lévis