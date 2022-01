PILOTE, Jocelyne



À Montréal, le 1er janvier, à l'âge de 75 ans, est décédée Jocelyne Pilote, conjointe de feu Omer Létourneau.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Diane, Monique, Daniel, Michel (Ghislaine) et Madeleine ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, ses cendres seront déposées au cimetière de Caraquet.Direction funéraire:T : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)