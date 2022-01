LEROUX, Georges



De Laval, le 3 janvier 2022, à l'âge de 85 ans est décédé M. Georges Leroux, époux de Mme Louise Miller.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Mario et Martine (Serge), ses trois petits-enfants, Stéphanie, Alexandre (Catherine) et Catherine (Mathieu) ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants, Madyson, Mayson, Charlie et Raphaël, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille se recueillera dans l'intimité le samedi 15 janvier de 14h à 17h au:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe, suivie de la mise en columbarium.Selon les règles de la Santé publique du Québec, un nombre maximum de 25 personnes pourront y assister.Merci de votre compréhension.