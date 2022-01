DESMARAIS, Jacqueline

née Lahaie



De St-Rémi, le 28 décembre 2021, est décédée Mme Jacqueline Lahaie à l'âge de 94 ans, épouse de feu Denis Desmarais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Louise Sigouin) et Johanne (Normand Poupart), ses petits-enfants Sonia, Steve, Mylène et Éric et leur conjoint(e), ses 10 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireEn raison des circonstances particulières, les visites et la cérémonie se dérouleront en privé.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Rémi pour leurs bons soins prodigués.