BOUCHARD, Marcel



À Terrebonne, le mardi 21 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Bouchard, époux de feu Colette Bouchard (née Richard).Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Micheline), René, Serge (Guylaine), Manon (Daniel) et Stéphane (Marie-Josée), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 janvier 2022, de 19h à 21h, et le samedi 15 janvier 2022, de 9h à 10h30, aux:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC J7K 2L7www.salonsfunerairesguay.comLes funérailles auront lieu en l'église Saint-Henri de Mascouche, le samedi 15 janvier 2022, à 11h.