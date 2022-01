PELLETIER, Olivette



À Lachute, le 25 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Olivette Pelletier.Elle laisse dans le deuil sa fille France Claudine Pelletier (feu Gilles De Sève), ses frères et soeurs Dolorès, Bertrand, Père Jean-Claude, Jean-Guy, Carmen et Marie-Marthe, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Étant donné le contexte actuel de pandémie et le nombre limite de 25 personnes, la famille recevra les condoléances en toute intimité et sous invitation, le samedi 15 janvier 2022, de 13h à 15h au salon de laUne liturgie religieuse aura lieu au salon cette même journée, à 15h.Pour respecter les mesures du moment, aucune réception ne pourra avoir lieu après les visites.