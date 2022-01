BROCHU, Raynald



Est décédé à Laval, le 25 décembre 2021, Monsieur Raynald Brochu.Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Maynard, ses enfants Josée, Martin, Sonia, leur conjoint, ses cinq petits-enfants, ses frères et soeurs des familles Brochu et Asselin et ses amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Cité de la Santé de Laval ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Unité COVID ainsi que l'équipe de gériatrie de l'hôpital Cité de la Santé de Laval.