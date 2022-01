BOURDEAU BOULERICE

Lucille



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lucille Bourdeau Boulerice, survenu le 21 décembre 2021, à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil son époux M. Gilles Boulerice, ses enfants Josée (Michel), Brigitte et Martin, ses soeurs et frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.