GUIMOND, Manon



30 décembre 1963 - 30 décembre 2021C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Manon Guimond, survenu le 30 décembre 2021 à l'âge de 58 ans.Prédécédée par ses soeurs Sylvie et Ginette, elle laisse dans le deuil son père Ange-Albert Guimond (feu Lise Côté), ses frères Michel (Nicole), Pierre et Marc (Diane), ses neveux et ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Compte tenu des circonstances, les funérailles auront lieu en privé à laEn sa mémoire, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.