Comment gagner sur mon beau-fils ?

J’ai 55 ans et mon conjoint 60. C’est ma deuxième union, et lui, c’est sa troisième. Il a encore un fils de 16 ans en garde partagée qu’on a avec nous deux semaines par mois. Quand on ne faisait que se fréquenter, je ne me rendais pas compte à quel point c’était prenant un enfant de cet âge. Mais depuis qu’on habite ensemble, je trouve ça difficile.

Comme il passe la moitié de son temps chez sa mère qui a mené un combat de tranchée pour laver son ex au maximum et prouver qu’il était un père indigne, ça rejaillit sur le garçon qui ne sent pas le besoin de le respecter. Vous dire comment il se comporte avec son père serait une honte. Mais le père lui, fait semblant que tout baigne, tant il refuse de voir sa réalité en pleine face.

Il faut dire que c’est un homme qui a du mal à s’affirmer. C’était un homme rose avant l’heure, et malheureusement, ça teinte l’ensemble de ses comportements. Il a encore des attaches solides avec une première conjointe névrosée avec qui il a eu deux enfants aujourd’hui adultes. Des liens qu’il ne veut briser sous aucun prétexte, car selon lui, ça tuerait la madame en question.

Même si la deuxième est différente, il la garde quand même parmi ses relations de proximité, à cause de leur fils. À la base on pourrait dire que c’est un comportement sain qu’il a cet homme, puisqu’il reste présent et aidant pour ses vies d’avant. Mais pour moi, ça commence à peser.

Et ça me pèse d’autant plus que le fils de 16 ans est difficilement supportable avec sa nonchalance, son incapacité à se ramasser, et sa désinvolture face au respect qu’il devrait avoir face aux règles de la maison. Moi qui avais des enfants obéissants, je suis incapable de comprendre que le père ne puisse pas inculquer un minimum d’obligation des règles du « vivre ensemble » à son garçon.

Mais je sens que c’est peine perdue. Ce garçon n’en a rien à foutre de moi et il a décidé de m’avoir à l’usure. Suis-je trop exigeante envers lui ? Est-ce que je devrais laisser aller les choses et me fermer la gueule d’ici à ce que ce gamin vole de ses propres ailes ?

Je ne sais plus trop quoi faire. Surtout que ça commence à miner ma relation avec son père, que j’apprécie par ailleurs quand on se retrouve seuls tous les deux. Même si je ne suis pas la priorité dans sa vie, il est tendre et me gâte monétairement comme je ne l’ai jamais été dans ma vie, pour compenser son manque d’attention à mon endroit quand son fils est avec nous. Donnez-moi des trucs pour supporter son fils au plus vite.

Anonyme

J’ai un certain malaise avec votre lettre, car j’ai le sentiment que vous mettez sur le dos de ce garçon des responsabilités qui ne lui reviennent pas. C’est un fait qu’il manque de prédispositions pour favoriser le « vivre ensemble » quand il est avec vous, mais la responsabilité de cet état de fait est à mettre au compte de ses parents qui n’ont pas su l’éduquer comme ils auraient dû.

Je ne trouve pas sain de mettre en balance votre intérêt pour les compensations matérielles en guise de palliatif au manque d’attention que votre conjoint a à votre endroit quand son fils est avec vous. Il faut aussi le rendre conscient de l’importance pour un père de se faire respecter par ses enfants, nonobstant la relation difficile qu’il peut avoir avec sa mère.

Qu’il dénote de l’empathie pour ses ex est à son honneur, mais ça ne doit pas lui faire perdre de vue l’espace vital qu’il doit vous préserver. Il vous revient de le ramener à l’ordre au plus vite, car la pente sera difficile à remonter.