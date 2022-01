DUBÉ née LANDRY, Yvette



À Repentigny, le 23 décembre 2021, à l'âge de 98 ans, notre Mamie à tous nous a quittés après une longue vie bien remplie de beaux moments. Yvette est allée rejoindre son beau Gérard, l'amour de sa vie, qui l'attend les bras ouverts en compagnie de leurs deux filles, Lise et Nicole.Son départ laisse dans une grande peine, ses enfants : Cécile (Roger Guillemette), Yves (Ginette St-Louis) et Hélène (Robert Leblanc), ses gendres : Robert Boucher et Ruddy Encarnacion, ses 4 petits-enfants : Isabelle, Dominic, Annie et Jean-François, ses arrière-petits-enfants : Nathan, Naomie et Olivier, son frère Vallier (Carmen Paquette), sa soeur Lilianne, de même que ses belles-soeurs : Gilberte, Adèle, Marielle et Lucille et tous ses neveux et nièces qui l'aimaient tant.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie Athos, 6700 Beaubien est, Montréal.Un merci tout particulier au personnel du 3e étage du CHSLD de Repentigny (Centre d'hébergement des Deux-Rives) pour toutes ces années de dévouement auprès d'elle.Les funérailles auront lieu le samedi 15 janvier 2022 à 15 heures, en la chapelle du complexe. Heures des visites : samedi de 13 heures à 15 heures. Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.Des dons à la Société Alzheimer de Lanaudière seraient appréciés.