LAFOREST, Martial



De Boucherville, le 3 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Martial Laforest, époux de madame Hélène Lalande.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Éric (Joanie Beaumont), Benoit et Alexandre (Lili Desrochers), ses petits-enfants Vincent (Coralie Gougeon) et William (Ève Gagnon), son frère Romuald, sa soeur Reine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 14 janvier de 13 h à 17 h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum, non rotatif, et le port du masque est obligatoire.