VERRETTE, Robert



C'est avec une immense tristesse que la famille vous annonce le décès de Robert "Bob" Verrette de Saint-Sauveur le 1er janvier 2022, à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Champagne, son fils Pascal (Sophie), ses petites-filles adorées, Audrey et Emilie, ses frères Yvon (Michelle), Jean-Louis (Marielle), Gilles (Joëlle), feu Maurice, son beau-frère Yves Champage (Sylvie), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que ses grands amis, particulièrement Alide St-Onge et Mario Bélanger.Ex-agent immobilier à Boucherville pendant 20 ans, Robert savourait les plaisirs de la vie. Il demande de célébrer son souvenir en dégustant un bon verre de vin. Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.Nous remercions le Dr Michel Dorion, ORL, pour sa compétence, ses bons soins et son dévouement. De plus, nous remercions le personnel des soins palliatifs du Centre Hospitalier Laurentien de Sainte-Agathe pour la qualité des soins prodigués, particulièrement la Dre Lisa-Marie Tassé pour sa grande compassion.