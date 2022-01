Dehors la dictature!

Le président du Kazakhstan vient d’ordonner à son armée de tirer à vue sur sa population. De tirer pour tuer. Des cadavres jonchent les rues. Le président chinois s’en réjouit et le félicite pour la manière dont il reprend en main la situation.

Vladimir Poutine a expédié des militaires dans le pays pour soutenir le régime. Quel répugnant spectacle que ces dictateurs qui se félicitent et qui se soutiennent entre eux. Le président kazakh tente de faire passer pour des bandits les dizaines de milliers de personnes qui sont descendues manifester dans les rues. Il accuse des puissances étrangères d’être derrière le soulèvement. Qu’en est-il ?

1. L’économie est-elle responsable du soulèvement ?

Le Kazakhstan est un État d’Asie centrale d’à peine 19 millions d’habitants. Pourtant, il est le 10e pays le plus vaste au monde. Ses habitants, très éduqués, utilisent le russe et le kazakh comme langues de communication, bien que les Kazakhs forment environ 68 % de la population et que les Russes n’en comptent que 19 %.

Avec les 11es plus grandes réserves de pétrole au monde, ainsi que d’importantes mines de cuivre, d’uranium et de zinc, l’économie du pays est relativement moderne et le secteur des services représente 62 % de celle-ci. Le pays est un de ceux qui répartissent le mieux la richesse parmi leur population. Son taux de chômage oscille autour de 4,5 % et sa croissance économique est respectable. L’inflation, qui tourne autour de 6 %, n’explique pas non plus le soulèvement.

2. L’islamisme pourrait-il expliquer le soulèvement ?

Le gouvernement kazakh a très tôt mesuré les dangers de l’islamisme. Dès 1999, il a demandé à tous les Kazakhs qui étaient partis étudier l’islam à l’étranger de retourner au pays. Environ 70 % de la population est musulmane, mais d’un islam modéré. Ce ne sont probablement pas des opposants islamistes qui sont derrière le soulèvement.

3. De grandes puissances sont-elles derrière le soulèvement ?

Les dirigeants kazakhs ont utilisé leurs postes pour s’enrichir immodérément, en particulier dans les années qui ont suivi l’indépendance du pays, en 1991.

Ces dirigeants ont reçu la bénédiction du gouvernement américain, en raison de la situation géostratégique essentielle du pays, ainsi que du gouvernement russe, en raison des liens historiques avec la Russie et des intérêts de milliardaires russes dans l’industrie pétrolière kazakhe. Quant à la Chine, elle a fait du pays une des plaques tournantes de ses nouvelles routes de la soie. Ces pays ne sont probablement pas derrière le soulèvement.

4. Quelle est la meilleure hypothèse ?

L’hypothèse la plus simple pour comprendre le soulèvement est que la population profite du départ à la retraite du vieux dictateur qui dirigeait le pays depuis presque 30 ans pour tenter de renverser la clique que ce dernier avait placée au pouvoir. Le vieux dictateur, Nursultan Nazerbayev, occupait toujours un poste stratégique dans le gouvernement. Pour calmer les esprits, le nouveau dictateur, Kassym-Jomart Tokayev, l’a renvoyé. En vain. Le doublement des prix du gaz a tout simplement servi de détonateur à la colère de la population qui, depuis toutes ces années, s’est fait confisquer le pouvoir.

5. Quelles leçons pour les autres pays ?

Ce qui arrive au Kazakhstan fait trembler les dictatures des alentours. C’est que les cages dorées ne suffisent pas à contenter les populations. Elles veulent participer activement au pouvoir politique et au choix des dirigeants. Le soulèvement au Kazakhstan pose brutalement la question de l’après-Poutine ou de l’après-Xi Jinping.