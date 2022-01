Des entraves sur la route à prévoir durant toute la fin de semaine

La circulation automobile sera entravée sur certains axes routiers dans la grande région de Montréal durant la fin de semaine.

Au centre-ville de Montréal, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est fermé dans les deux directions depuis vendredi soir. La fermeture demeurera en vigueur jusqu’à samedi 7 h 30.

Le tunnel Ville-Marie, en direction ouest entre la sortie 5 et l’entrée de la rue Lucien-L’Allier sera pour sa part fermé de dimanche 22 h à lundi 5 h. Un détour est suggéré via les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Dans l’Ouest de l’Île, le pont de l’Île-aux-Tourtes, passant de Senneville à Vaudreuil-Dorion, aura deux voies sur trois de fermées de dimanche 21 h 30 à lundi 6 h en direction ouest.

À Boisbriand, l’autoroute 640 en direction est entre la sortie 19 (boulevard de la Grande-Allée) et l’entrée suivante est fermée jusqu’à samedi 4 h.

Enfin, à Terrebonne, le MTQ prévoit la fermeture de la sortie 32 (avenue Urbanova) de l’autoroute 640 en direction est, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h. Un détour est suggéré via la sortie 35 (boulevard des Entreprises) et le boulevard de la Pinière.

