Des Ontariens refusent le vaccin Moderna en 3e dose

Près de la moitié des Ontariens refusent de recevoir le vaccin de Moderna en troisième dose, a rapporté Global News vendredi.

• À lire aussi: COVID-19: deux millions de cas par jour dans le monde

• À lire aussi: COVID-19: Québec enregistre 44 décès supplémentaires

C’est ce qu’a affirmé le président-directeur général de l’Association des Pharmaciens de l’Ontario, Justin Bates, qui a ajouté qu’il ne s’agit pas de données officielles.

«C’est basé sur des conversations avec des membres pharmaciens qui ont vu des personnes partir lorsqu’elles ont appris que c’était Moderna. [D’autres] ont annulés leur rendez-vous ou ne se sont tout simplement pas présenté», a expliqué M. Bates.

Il est ainsi plus difficile de convaincre les personnes qui s’attendent à recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech, même si celui de Moderna est aussi un «choix très judicieux», a-t-il précisé.

Selon Justin Bates, il y aurait deux raisons qui pousseraient les Ontariens à refuser de se faire inoculer avec le vaccin de Moderna.

La première est liée au fait qu’on en connait plus sur Pfizer et que cela pousserait les citoyens à favoriser inconsciemment le vaccin produit par cette compagnie.

Pour d’autres, le refus est lié à une incertitude à mélanger les deux vaccins. En effet, comme plusieurs ont reçu le vaccin de Pfizer, «ils préfèreront avoir le même en dose de rappel», a expliqué le PDG de l’Association des Pharmaciens de l’Ontario.

«Cependant, nous savons que l’efficacité de Moderna est [plus grande] face aux variants Omicron et Delta. Il est sécuritaire et efficace», a-t-il souligné.

Il s’est notamment dit inquiet des personnes qui «magasinent leur vaccin» et qui risquent d’être moins protégées contre le virus puisqu’elles attendent d’avoir le vaccin de leur choix.

«La meilleure approche est d’accepter le vaccin disponible afin de maximiser votre protection et celle de vos proches», a mentionné M. Bates.