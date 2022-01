Expositions: huit musées à visiter

Les musées du Québec n’ont pas, pour le moment, été touchés par les nouvelles mesures gouvernementales. Ils ouvrent leurs portes aux visiteurs – répondant encore présent – de manière sécuritaire avec leur réduction de capacité d’accueil (un peu moins de 50 %) et leur ventilation conforme aux normes de conservation muséale. ​​​

À Montréal

IMAGINE MONET À L’ARSENAL

Photo d'archives, Ben Pelosse

Superbe exposition immersive, Imagine Monet offre des moments tout doux dont nous avons tous bien besoin pendant cette période difficile. La musique classique d’hier et d’aujourd’hui, les projections mouvantes des toiles du grand peintre impressionniste français ainsi que l’aspect grandiose de cette représentation se tenant dans un bâtiment industriel de très grande taille font de cette expérience une réussite. Jusqu’au 27 février 2022. Réservations de billets en ligne requise.

► www.arsenalcontemporary.com

LES PHOTOGRAPHIES DE YOUSUF KARSH AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Photo courtoisie

Jusqu’au 30 janvier, on découvre le fascinant univers du portraitiste canadien d’origine arménienne Yousuf Karsh, qui a photographié des célébrités du monde du cinéma, de la politique et du sport. L’exposition phare Combien de temps faut-il pour qu’une voix atteigne l’autre ? se poursuit aussi jusqu’au 13 février.

► www.mbam.qc.ca

BARBIE AUX COURS MONT-ROYAL

Photo courtoisie

C’est la plus grande exposition permanente de Barbie au monde et c’est gratuit ! On y retrouve 1000 versions de la célèbre poupée tantôt habillées par certains des plus grands designers de mode au monde, tantôt en personnages de films. Amusant pour les petits comme pour les grands ! L’exposition peut aussi être visitée de manière virtuelle. Aucune réservation requise. Au 1455, rue Peel à Montréal.

► expobarbie.ca

PLACE AU CIRQUE ! AU MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE

Photo courtoisie

L’exposition Place au cirque ! offre un plongeon dans le fascinant monde des arts du cirque d’ici et d’ailleurs à travers les costumes, accessoires, maquettes géantes, objets cultes (plus de 350 objets au total !). On suit également l’évolution de sept troupes québécoises à travers le temps. Jusqu’au 6 mars 2022. Réservation en ligne requise. L’exposition Montréal à l’italienne a aussi été prolongée jusqu’au 16 janvier.

► pacmusee.qc.ca

PARACHUTE ET AUTRES EXPOSITIONS AU MUSÉE MCCORD

Photo courtoisie

L’entrée est gratuite jusqu’au 19 janvier – dans le cadre des 100 jours gratuits pour les 100 ans du Musée – pour aller visiter les expositions du Musée McCord : Voix autochtones d’aujourd’hui – savoir, trauma, résilience, partition exquise (avec l’installation From My House To Yours, jusqu’au 27 février) et Parachute – mode subversive des années 1980 célébrant la mode de l’époque New Wave (jusqu’au 24 avril). Réservation des billets en ligne.

► www.musee-mccord.qc.ca

À Québec

Ô MERDE ! AU MUSÉE DE LA CIVILISATION DE QUÉBEC

Photo courtoisie

On peut compter sur l’exposition inédite Ô merde ! pour nous surprendre ! Elle explore, sous toutes ses facettes, la ressource inépuisable la plus sous-estimée du monde, jusqu’au 26 mars. Avec ses 100 objets et son sol qui vibre, Pompéi. Cité immortelle continue de plonger le visiteur au cœur de la fascinante cité romaine avant la funeste éruption du Vésuve, jusqu’au 11 septembre. Billets horodatés requis.

► www.mcq.org/fr/

MUSÉE DES PLAINES D’ABRAHAM

Photo courtoisie

On replonge dans l’histoire des célèbres plaines d’Abraham dans ce musée situé à la porte d’entrée du parc des Champs-de-Bataille accueillant chaque année quatre millions de visiteurs. À voir : l’exposition Batailles 1759-1760.

► www.ccbn-nbc.gc.ca

JE ME SOUVIENS À LA CITADELLE DE QUÉBEC, MUSÉE ROYAL 22e RÉGIMENT

Photo courtoisie

On découvre ou redécouvre les moments marquants à travers les 100 ans d’histoire du Royal 22e Régiment en parcourant l’exposition Je me souviens. Les amis des animaux seront aussi sous le charme de l’opération pattes et bottes mettant en vedette les compagnons agrémentant la vie des militaires.

► www.lacitadelle.qc.ca