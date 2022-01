CORRIVEAU, Ginette



À Terrebonne, le mardi 4 janvier 2022 est décédée, à l'âge de 77 ans, Ginette Corriveau, conjointe de M. Gilles Filiatrault.Elle laisse également dans le deuil ses enfants Isabelle (Eric), Marc-André (Caroline) et Geneviève (Rémi); ses beaux-fils Patrice (Marie-Josée) et Sylvain (Sandra); ses petits-enfants Samuel, Antoine, Aurélie, Alexandre, Elliot, William, Delphine, Megan, Mathis, Laurie Ann, Jules et Louis; ses soeurs Raymonde, Claudine et Manon, ainsi qu'autres parents et amis.Une cérémonie sera célébrée en privé avec sa famille.Des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.