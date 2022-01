Faire enquête

C’est le monde littéraire qui a découvert le travail de Julie Hivon, l’autrice. Puis il y a eu le cinéma, alors qu’elle nous livrait son premier film : Crème glacée, chocolat et autres consolations, une chronique sur l’amitié qu’elle avait écrite et réalisée. Coscénariste d’O’, Au secours de Béatrice et L’Échappée, Julie Hivon crée des intrigues denses dans lesquelles même les héros ont leurs vulnérabilités. Avec Alerte Amber, elle entreprend un cycle plus policier. Depuis, elle nous a offert Nuit blanche, qui aurait mérité une autre saison, et Alertes qui nous attend avec de nouvelles enquêtes.

Dans Alertes, il y a bien sûr les enquêtes sur des gens disparus, mais aussi celles qui impliquent directement les membres de l’Escouade. Dans quel état retrouverons-nous Renaud et Pascal ?

L’action reprend quelques semaines plus tard. Renaud va mieux. Il sait maintenant ce qui s’est passé avec sa sœur. Le fait que ça soit réglé lui permet d’aller de l’avant. Il n’hésite pas à consulter Pénélope pour cheminer. Pour Pascal, ça s’est terminé dans le drame. Il vit difficilement avec la mort de Lanctôt, même s’il avait tué son père. Il va sombrer. Et quand Pascal ne va pas bien, c’est certain que Stéphanie est affectée aussi.

La lumière est tour à tour mise sur chacun des membres de l’Escouade. Que devrons-nous surveiller en ce qui les concerne ?

Les éléments de la vie personnelle des membres de l’Escouade s’imbriquent dans les intrigues. Pour Pascal, il sera question de reconstruction. Il a toujours de l’attirance pour Lily-Rose, mais un nouveau personnage, le policier Manuel Audet, va aussi s’intéresser à elle. Ça va créer de la tension avec Renaud. Il va y avoir quelque chose autour de Marc-André. On sait que Guillaume l’a vu parler à Turcotte à micro fermé en interrogatoire. On va en apprendre plus sur la vie de Guillaume. Sa femme va revenir. On va en savoir plus aussi sur Dominic. Et il y aura le retour de Mia, fille d’Hugo et Pénélope. L’enquête sur les jeunes du bloc précédent n’est pas finie.

Photo courtoisie, Dominique Perron

Dans le premier épisode, on revient un peu aux sources avec le déclenchement d’une alerte Amber. De quoi sera-t-il question ?

On sait qu’en cas de disparition d’enfant il faut agir rapidement. Ce sera un cas très complexe. Il y a beaucoup de tensions familiales. Amélie et Caleb sont cousins. Le garçon est en vacances chez sa tante qui est juge à la Cour de la jeunesse. Amélie est une enfant de la DPJ. La juge est sa famille d’accueil. Avant leur disparition, la mère biologique voulait reprendre sa fille. Mais les enquêtes s’entrecroisent d’un bloc (demi-saison) à l’autre. Les membres de l’Escouade reprendront leurs recherches pour coincer Rachel Poliquin. Ils vont essayer de lui trouver des poux. Ils n’ont pas réussi à la coincer avec la Garde, mais c’est partie remise.

Écrire ce genre de série nécessite sans doute de faire des recherches sur de réels cas. Il est d’ailleurs fréquent que la réalité et la fiction se rencontrent.

Quand je fais mes recherches, je lis effectivement des vrais cas, mais à l’écriture, je tiens à m’en éloigner pour être respectueuse envers les victimes. J’ai davantage une volonté de traiter un sujet. Au fil de l’intrigue, d’autres sujets viennent s’imbriquer. Chaque intrigue doit nous porter sur plusieurs épisodes et semer le doute sur plusieurs suspects. J’aime appro-fondir l’humain, les émotions, les personnages qui se retrouvent dans une zone d’ombre, qui ont commis une erreur, qui ne sont pas parfaits.

Plusieurs auteurs signent les textes d’Alertes. Comment travaillez-vous à plusieurs têtes ?

Le fil conducteur, c’est moi. Je fais le plan de match général, la ligne des personnages, les principaux tournants. Puis on brainstorme sur deux ou trois épisodes à la fois pour trouver toutes les petites histoires. Et je repasse dans tous les épisodes pour attacher des petits fils, avoir la vue d’ensemble. J’ai travaillé beaucoup avec des groupes d’auteurs. Pour Alertes, pour écrire autant d’épisodes par année et avoir autant d’intrigues tricotées serrées, j’ai besoin de l’apport de tous les auteurs.

Alertes est présenté les lundis à 21 h à TVA