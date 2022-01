Le Canada devra choisir entre deux modèles d’avion très différents

Le favori : F-35

Le F-35, de la compagnie américaine Lockheed Martin, est l’appareil le plus avancé technologiquement des deux avions en lice pour le futur avion de chasse canadien. Mais c’est aussi le plus cher et le plus controversé. Lancé à la fin des années 1990, son développement, auquel 13 pays ont participé, dont le Canada, s’est étiré pendant plus de deux décennies. Les États-Unis en ont commandé un nombre massif, soit près de 2500 exemplaires, déclinés en trois versions, qui équiperont l’armée de l’air, la marine et le corps des marines. Une quinzaine d’autres pays en ont aussi acheté.