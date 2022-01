Les nouveaux visages de l'hiver

Les nombreuses fictions que nous amène la saison télé d’hiver accueillent une pléiade de nouveaux personnages et de nouveaux visages. On sent réellement qu’un changement s’effectue pour amener une belle diversité sur nos ondes et c’est tant mieux. Voici quelques nouveaux noms à retenir.

Nadia Kounda

Photo courtoisie, Éric Myre

Diplômée en études cinématographiques, Nadia a une feuille de route impressionnante comme actrice à l’international tant au cinéma qu’à la télévision. Elle est de la distribution de plusieurs projets américains, français, égyptiens et marocains. Au Québec, elle interprétait la femme que Dominic rencontre dans l’excellente série Fragile. Celle dont le conjoint a été tué par Félix. Cet automne, nous l’avons vue dans Les moments parfaits. Elle incarne l’ex de Philippe qui est toujours accroché à elle. Cet hiver, nous la découvrions dans L’homme qui aimait trop à Noovo. Nadira y jouera la plus récente maîtresse de Marc-Alexandre. Elle est la troisième femme qui se retrouvera à son chevet sans connaître l’existence des deux autres.

Vincent Millard

Photo courtoisie, Andre Bedard

C’est enfant que Vincent a commencé sa carrière. Nous avons vu sa bouille dans Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau. Il était Victor, un des amis des personnages d’Émile Néron et Sophie Nélisse. Il a aussi joué dans plusieurs publicités en plus de faire de l’improvisation. On l’a vu récemment dans La dérape. Ce diplômé en interprétation théâtrale à Saint-Hyacinthe hérite cet hiver du rôle du fils de Pierre-François Legendre et d’Isabelle Blais dans la nouvelle série La confrérie sur Noovo. Félix essayera de profiter des absences de son père, qui s’embourbe dans ses mensonges, pour prendre du galon au restaurant familial.

Emma Lafrenière

Photo courtoisie, Ici télé

À 10 ans, cette jeune gymnaste pétillante a déjà une dizaine de publicités à son actif en plus d’avoir participé à Juste pour rire : Les Gags. On la voit actuellement dans une jolie publicité pour le lait. Cet hiver, elle retiendra l’attention dans deux projets. La série Dors avec moi avec Sophie Cadieux sur Tou.tv et Survivre à ses enfants à Radio-Canada. Elle y incarne Mégane, la fille unique de Josée, mère monoparentale qui cultive le lâcher-prise. Aussi manipulateur que charmant, son personnage est un pro du chantage émotif.

Arnaud Vachon

Photo courtoisie, Eric Myre

Révélé par le film Le club Vinland de Benoît Pilon, Arnaud a su attirer l’attention par sa confiance et la justesse de son interprétation. Il y tenait le rôle principal aux côtés de Sébastien Ricard, Rémy Girard et Fabien Cloutier, celui d’Émile, un ado tourmenté et en deuil de son père en pleine Grande Noirceur. Puis, Arnaud a récemment joué les bums dans le film Maria et dans la comédie Escouade 99. Mais c’est cette année qu’il fait son entrée en force au petit écran. Nous le retrouverons dans L’homme qui aimait trop à Noovo. Il incarne le beau-fils un peu rebelle de Marc-Alexandre lorsqu’il vit à Magog avec sa « deuxième famille ». Il sera aussi le nouveau venu dans L’Échappée à TVA. Théo risque de créer de la tension au centre. Il est accusé d’agression sexuelle et violente sur une jeune fille. Il sera mal accueilli par les autres et un encadrement particulier sera nécessaire de la part des professionnels pour ce cas lourd. Bref, un beau défi pour ce jeune acteur de 17 ans qui sera aussi de la première série réalisée par Xavier Dolan, La nuit ou Laurier Gaudreault s’est réveillé.

Phara Thibault

Photo courtoisie

La série Toute la vie sur ICI Télé procure des partitions à grandes charges émotives à de jeunes comédiennes. C’est une chance incroyable de s’y révéler. Lors du dernier épisode, on a brièvement vu Phara qui sera un des nouveaux personnages. Judeline est une jeune femme enceinte qui a quitté son pays avec son amoureux pour entrer illégalement au Canada. Il sera question de la difficulté pour les réfugiés d’obtenir des services. Phara est nouvellement diplômée en interprétation à l’École de théâtre de Saint-Hyacinthe. 2021 aura marqué ses débuts à la télé dans Plan B et District 31. Elle a aussi été autrice en résidence à La Licorne. Son monologue Chokola, abordant son adoption, sa quête vers sa mère biologique et les discriminations raciales, lui a valu de remporter la 26e édition du concours intercollégial d’écriture dramatique l’Égrégore. C’est assurément une artiste à suivre.

Ted Pluviose

Photo courtoisie

Aussi polyvalent que caméléon, Ted s’est d’abord fait connaître sur la scène Hip Hop sous le nom de Dirty Taz. Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2007, il est la moitié du duo comique Elz&Ted. Comme acteur, il a travaillé avec Denis Côté (Vic + Flo ont vu un ours) et Xavier Dolan (Mommy). Il joue aussi bien les policiers que les politiciens, les curés que les vendeurs, les douaniers que les chauffeurs. Pour les plus jeunes, il était le mutant errant des Mutants. Et vous l’avez sans doute vu dans le Bye Bye la semaine dernière. Cet hiver, il sera difficile de ne pas le reconnaître puisqu’il a décroché des rôles principaux dans la série web Dors avec moi, dans Nous sur Club illico et dans les séries Portrait-robot et Les bracelets rouges à TVA.

Monika Pilon

Photo courtoisie, Atwood Studio

Karoll-Ann Lapoynte-St-Jacques, c’est le nom de la savoureuse agente immobilière qu’elle incarne dans la série Le Bonheur. Avec un secondaire 4 et 3 heures de cours en ligne, elle est devenue une top vendeuse qui a réponse à tout, même au pire des vices cachés. Un beau personnage qui montre le sens du punch de la comédienne. Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec, on a pu la voir dans Les Simone, La maison bleue, Like-moi, de nombreuses pièces de théâtre principalement dans la capitale, et une amusante pub de lait (celle où un couple parle anglais pour ne pas être compris par leur fils). Sans oublier le réseau social Tik Tok, dont cette actrice comique est devenue une vedette pendant la pandémie.

Adrien Belugou

Photo courtoisie, Yan Turcotte

À 12 ans, le jeune Adrien coanimait l’émission jeunesse sur les animaux Zooville. Depuis ce temps, il cumule les petits rôles dans une dizaine de séries dont Ruptures, O’ et District 31. Il était de la première saison de Cerebrum campant l’ami de Marine Beaulieu-Lacombe, un gars prêt à aider qui ne posait pas trop de questions. Depuis, il a décroché le rôle d’Antho, le quatrième membre de l’unité spéciale des enquêtes de la série policière Portrait-robot. Il est le nouveau technicien en scènes de crime, un gars débrouillard et idéaliste qui tranche avec la noirceur de certains de ses collègues. Il donne ainsi la réplique à Sophie Lorain, Rémy Girard et Rachel Graton.