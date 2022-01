Les romans étrangers qui vont marquer 2022

En ce début d’année, il y a déjà plein de titres à surveiller. Voici ceux qu’on a retenus.

American Predator

Photo courtoisie

Maureen Callahan, Éditions Sonatine

En 2019, ce livre a fait grand bruit chez nos voisins américains, car il raconte l’histoire d’un tueur en série dont presque personne n’a entendu parler : Israel Keyes. Pendant près de 15 ans, l’homme a pourtant été assez actif sur l’ensemble du territoire américain, laissant derrière lui quantité de cadavres.

Curieuse de comprendre comment pareil meurtrier avait pu agir aussi longtemps à sa guise sans éveiller l’attention de la police ou du FBI, la journaliste Maureen Callahan a donc enquêté afin de lever le voile sur ce mystère.

Déjà en librairie

Celui qui veille

Photo courtoisie

Louise Erdrich, Éditions Albin Michel

Prix Pulitzer de la fiction 2021, ce quinzième roman traduit en français de l’écrivaine amérindienne Louise Erdrich nous transportera en 1953 dans le Dakota du Nord, où Thomas Wazhashk est veilleur de nuit dans une usine située non loin de la réserve de Turtle Mountain. En apprenant qu’un nouveau projet de loi visant « l’émancipation » des Indiens est sur le point d’être présenté au Congrès des États-Unis, il comprend que les droits des siens pourraient une fois de plus être bafoués. Afin d’éviter que ça ne se produise, il décide donc de se rendre à Washington.

Apparemment, l’histoire serait basée sur la vie du grand-père maternel de l’autrice.

Sortie prévue en librairie dans le courant de février

Numéro deux

Photo courtoisie

David Foenkinos, Éditions Gallimard

Chose sûre, David Foenkinos ne manque pas d’imagination et son prochain roman ne fait pas exception. En 1999, alors que des centaines de garçons d’une dizaine d’années se sont présentés en audition dans l’espoir d’incarner Harry Potter au cinéma, deux d’entre eux parviendront à se démarquer des autres : Daniel Radcliffe et Martin Hill. Point de suspense, on sait déjà qui a été choisi.

Martin grandira ainsi en voyant son rival devenir archipopulaire et archicélèbre de par le monde alors que lui, rien. Une situation sûrement très difficile à accepter qui sera ici décrite avec finesse par l’auteur de La délicatesse.

Sortie prévue en librairie le 16 février

Connemara

Photo courtoisie

Nicolas Mathieu, Éditions Actes Sud

En 2018, Nicolas Mathieu nous a totalement ravis avec Leurs enfants après eux. Et on n’a pas été les seuls à aimer, puisque l’écrivain français a remporté un Goncourt avec ce roman. Du coup, on a maintenant très hâte de lire Connemara, qui mettrait en scène une femme de 39 ans ayant tout réussi, les études, la carrière, les enfants, la belle maison. De son côté, Christophe a tout du parfait loser : à 40 ans passés, il vit avec son père, gagne sa vie en vendant de la nourriture pour chien et n’a pas grand projets d’avenir. Cela dit, il ne sera peut-être pas le plus à plaindre des deux.

Sortie prévue en librairie le 10 février

Le grand monde

Photo courtoisie

Pierre Lemaitre, Éditions Calmann-Lévy

Après la trilogie des Enfants du désastre (Au revoir là-haut, Couleurs de l’incendie et Miroir de nos peines), qui se déroule essentiellement pendant l’entre-deux-guerres, Pierre Lemaitre va nous faire découvrir à sa façon les Trente Glorieuses, une époque marquée par l’augmentation du niveau de vie et une forte croissance économique.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de plus. Et là, on parle bien sûr du premier tome de cette nouvelle trilogie. Mais on sait quand même qu’il devrait y avoir trois histoires d’amour et quelques meurtres. Bref, à suivre !

Sortie prévue en librairie le 9 mars

D’autres sorties à surveiller

En janvier

N’avoue jamais de Lisa Gardner, aux Éditions Albin Michel

de Lisa Gardner, aux Éditions Albin Michel anéantir (minuscule initiale voulue) de Michel Houellebecq, Flammarion

(minuscule initiale voulue) de Michel Houellebecq, Flammarion Le livre des ferveurs de Sue Monk Kidd, aux Éditions Jean-Claude Lattès

de Sue Monk Kidd, aux Éditions Jean-Claude Lattès Le dévoué de Viet Thanh Nguyen, aux Éditions Belfond

de Viet Thanh Nguyen, aux Éditions Belfond L’île aux arbres disparus d’Elif Shafak, chez Flammarion

d’Elif Shafak, chez Flammarion Une sortie honorable d’Éric Vuillard, aux Éditions Actes Sud

En février

Un barrage contre l’Atlantique de Frédéric Beigbeder, aux Éditions Grasset

de Frédéric Beigbeder, aux Éditions Grasset Porca Miseria de Tonino Benacquista, aux Éditions Gallimard

de Tonino Benacquista, aux Éditions Gallimard Paris-Briançon de Philippe Besson, aux Éditions Julliard

de Philippe Besson, aux Éditions Julliard Monument national de Julia Deck, aux Éditions de Minuit

de Julia Deck, aux Éditions de Minuit Dans la mer vivante des rêves éveillés de Richard Flanagan, aux Éditions Actes Sud

de Richard Flanagan, aux Éditions Actes Sud Le lac de nulle part de Pete Fromm, aux Éditions Gallmeister

de Pete Fromm, aux Éditions Gallmeister Le journal d’Alix d’Iégor Gran, aux Éditions P.O.L

d’Iégor Gran, aux Éditions P.O.L Dix âmes, pas plus de Ragnar Jónasson, aux Éditions de La Martinière

de Ragnar Jónasson, aux Éditions de La Martinière Ton absence n’est que ténèbres de Jón Kalman Stefánsson, aux Éditions Grasset

de Jón Kalman Stefánsson, aux Éditions Grasset L’enfant qui voulait disparaître de Jason Mott, aux Éditions Autrement

de Jason Mott, aux Éditions Autrement Rentrée littéraire d’Éric Neuhoff, aux Éditions Albin Michel

d’Éric Neuhoff, aux Éditions Albin Michel La décision de Karine Tuil, aux Éditions Gallimard

En mars