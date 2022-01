Massachusetts: des chiens pour détecter la COVID-19 dans des écoles

Deux chiens spécialement formés pour détecter la COVID-19 ont rejoint les rangs d’établissements scolaires d’un district scolaire du Massachusetts, aux États-Unis.

Âgés de 14 mois, les labradors Huntah et Duke parcourent les couloirs des écoles du district de Freetown-Lakeville après avoir commencé leur formation en mai dernier, a rapporté samedi CNN.

Les deux nouvelles recrues ont été entraînées de la même manière que les chiens antidrogue, a expliqué Jonathan Darling, responsable de l’information publique du bureau du shérif du comté de Bristol.

Un masque porté par une personne infectée par la COVID-19 a été utilisé pour la formation des chiens, après que le virus eut été tué par une lampe UV.

Au sujet des près de 3000 élèves et des 400 membres du personnel, le directeur du district scolaire, Rick Medeiros, a insisté sur le fait que l’arrivée des chiens ne vient pas perturber l’enseignement.

«Notre priorité numéro un est de permettre à nos élèves et à notre personnel de rester à l’école en toute sécurité pour l’apprentissage en personne et nous pensons que ce n’était qu’une stratégie d’atténuation de plus pour nous aider à atteindre cet objectif», a déclaré M. Medeiros à la chaîne américaine.

Les chiens se rendent ainsi chaque semaine dans les établissements scolaires afin de détecter de possibles cas dans les salles de classe vides, les cafétérias ou encore les gymnases.

Si le virus est repéré, les autorités transmettent l’information à l’infirmière scolaire, qui contacte alors les personnes concernées, a expliqué le directeur.

La COVID-19 provoquerait des changements métaboliques qui produiraient une odeur distincte, permettant à des chiens de détecter le virus, selon une étude de l'Université internationale de Floride.

Ce n’est pas la première fois que des chiens sont utilisés pour dépister la COVID-19, l’aéroport de Miami, en Floride, ayant déjà fait l’expérience en septembre dernier.

