Patinage artistique : plusieurs places pour les Jeux olympiques disponibles

Les patineurs artistiques canadiens sont réunis ce week-end à Ottawa pour se disputer les dernières places disponibles pour leur pays aux Jeux olympiques de Pékin, qui s’amorceront dans un mois.

Plusieurs Québécois ont fait bonne figure vendredi, avec la présentation des programmes courts, et tenteront de confirmer leur qualification avec les programmes libres de samedi.

En danse sur glace, où trois postes sont disponibles, les Montréalais Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen (81,04) ainsi que la Bouchervilloise Marjorie Lajoie et son coéquipier de Saint-Hubert Zachary Lagha (76,67) ont pris respectivement le deuxième et le troisième rang après la première journée. Ils sont pour l’instant devancés par les expérimentés Torontois Piper Gilles et Paul Poirier (86,98).

En patinage de couple, trois paires québécoises sont dans la course. Les deux premières positions, synonymes de qualification olympique, sont occupées par le duo formé de Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro et la paire composée d’Evelyn Walsh et Trennt Michaud, mais les représentants de la Belle Province Deanna Stellato et Maxime Deschamps ne sont pas loin derrière, en troisième place.

Les Québécois Vanessa James et Eric Radford, qui en sont à une première année de collaboration, sont quatrièmes.

Le patineur de 20 ans Joseph Phan, de Montréal, s’est installé au troisième rang chez les hommes avec un pointage de 78,14. Chez les femmes, Veronik Mallet est deuxième après le programme court.

Ces essais olympiques canadiens ont lieu au TD Place d’Ottawa à huis clos, en raison des restrictions liées à la COVID-19 en Ontario.