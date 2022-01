Des centaines de manifestants contre les mesures sanitaires réunis à Montréal

Plusieurs centaines de manifestants ont pris part à un rassemblement contre les mesures sanitaires qui s’est déroulé samedi après-midi dans le Vieux-Montréal.

«Notre liberté est essentielle» ou encore «La liberté va gagner» pouvaient se lire sur les pancartes des personnes présentes sur place.

Organisée par le groupe Québec Pro Choix, la manifestation a commencé vers 13 h sur la place Jacques-Cartier dans le but de dénoncer le récent resserrement des mesures sanitaires dans la province et l’administration de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Les policiers sont présents sur les lieux pour encadrer la manifestation, a confirmé la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Comtois.

Parmi les manifestants se trouve le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, habitué à participer à ce type de rassemblements depuis le début de la pandémie.

«Il y a pleins de gens qui sont ici, qui se battent pour leur liberté, qui sont prêts à dire non à Legault et à tout despote qui sont en train de brimer nos droits et libertés, et on va faire la bataille jusqu’au moment où on va la gagner parce qu’on le sait que la liberté va toujours finir par triompher», a déclaré M. Bernier dans une vidéo partagée sur son compte Twitter.

Le militant anti-vaccin François Amalega se trouvait également au rassemblement.

Rappelons que le groupe Québec Pro Choix était aussi derrière l’organisation de la manifestation contre le couvre-feu qui s’est déroulée le 1er janvier devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault.

