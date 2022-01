Quelques actualités sexo de 2021

Commençons tout d’abord par se souhaiter de déployer de plus grandes doses d’amour et d’humanité pour cette nouvelle année 2022. Force est de reconnaître que les temps difficiles s’allongent et écorchent beaucoup de gens au passage. C’est pourquoi il est primordial de redoubler d’efforts pour prendre soin de soi et des autres. Pour commencer cette année, je vous propose un tour d’horizon des actualités sexo : ce qui s’est fait de bon – et de moins bon – en 2021.

Quiz Question #1 Au Québec, le programme de procréation médicalement assistée est offert sous cette formule depuis le 15 novembre 2021. Vrai Faux Vrai

Plus de détails... Question #2 En 2021, pour la première fois, l’Église évangélique luthérienne d’Amérique a choisi une personne trans pour être évêque. Megan Rohrer devient donc la septième personne ouvertement LGBTQ+­­­ à travailler au sein de cette Église. Vrai Faux Vrai

Plus de détails... Question #3 La violence familiale est maintenant incluse dans la Loi sur le divorce ? Vrai Faux Vrai

Plus de détails... Question #4 C’est le 28 janvier 2021 que la Cour supérieure du Québec a rendu une décision phare en invalidant certaines dispositions du Code civil du Québec qui enfreignaient les droits à la dignité et à l’égalité garantis aux personnes trans et non binaire. Vrai Faux Vrai

Plus de détails...

Encore plus de détails... Question #5 C’est en octobre 2021 que le Guide de communication inclusive a été publié. Ce guide a été développé par la communauté de pratique en équité, diversité et inclusion du réseau de l’Université du Québec. Vrai Faux Vrai

Plus de détails... Question #6 En 2021, plusieurs cas de sexisme dans les sports ont fait surface. Vrai Faux Vrai

Plus de détails...

Encore plus de détails... Question #7 Une recrudescence de la donovanose, en 2021 en Europe, inquiète les médecins, notamment parce que les symptômes créent des portes d’entrée potentielles pour le VIH. Vrai Faux Vrai

