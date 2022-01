Toronto confirme l’arrivée de Lorenzo Insigne

Après des semaines de spéculations, le Toronto FC a réalisé la plus importante signature de son histoire en offrant un contrat de quatre ans à l’international italien Lorenzo Insigne, samedi.

• À lire aussi: «Je veux mourir à Atlanta» – Josef Martinez

• À lire aussi: Raheem Edwards s’engage avec le Galaxy

L’ailier s’est engagé à rejoindre l’équipe ontarienne lorsque sa présente entente avec Naples, en Série A, sera échue, soit le 1er juillet. Il occupera une place de joueur désigné avec les «Reds».

«C’est un jour historique et excitant pour notre club. Lorenzo est un attaquant de classe mondiale qui connait ses meilleurs moments en carrière. Il a été champion européen avec l’Italie et s’est produit sur les plus grandes scènes avec Naples», a expliqué le président du Toronto FC Bill Manning par voie de communiqué.

Insigne, âgé de 30 ans, n’a jamais porté les couleurs d’une équipe ne provenant pas d’Italie. Il a fait 416 apparitions pour Naples, le club de sa ville natale, inscrivant à sa fiche 114 buts et 95 mentions d’aide.

En sélection nationale, il s’est distingué avec 10 buts en 53 matchs. Insigne a d’ailleurs remporté l’Euro 2020 avec les «Azzurri» l’été dernier.

«Son habileté à créer des opportunités pour ses coéquipiers et lui est spéciale. L’ayant observé depuis plusieurs années, je sais aussi qu’il est un joueur qui travaille pour l’équipe, a commenté l’entraîneur-chef Bob Bradley. Lorenzo est le genre d’athlète que vous vous déplacez pour aller voir parce qu’il y a toujours une chance qu’il fasse quelque chose d’inoubliable.»

Toronto tentera de rebondir en 2022 après sa piètre 13e position au classement de l’Association de l’Est. Le CF Montréal pourrait affronter Insigne deux fois en Major League Soccer la saison prochaine, soit le 16 juillet et le 4 septembre.

À VOIR AUSSI...