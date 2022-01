Louise Bombardier n’a pas passé son enfance les yeux rivés devant la télé. Cependant, elle conserve bien des souvenirs heureux associés au petit écran. Elle en partage plusieurs avec nous.

Louise, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

La Boîte à surprise, Thierry la Fronde, Le Grand duc, Bobino et Lassie.

Et d’autres qui n’étaient pas destinées aux enfants ?

Peut-être Septième nord, Les enquêtes Jobidon et, parfois, Les beaux dimanches. Mais je suis un pur produit de La Boîte à surprise.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Les émissions Sol et Gobelet et Fanfreluche. À l’adolescence, soit vers 13 ou 14 ans, il y a eu la première apparition d’Elvis Presley et celle des Rolling Stones au Ed Sullivan Show.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Non, pas beaucoup. Je suis née un an après l’arrivée de la télé. Je vivais loin, il y avait des oreilles de lapin sur la télé et à 15 ans, j’avais quitté la maison familiale.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Joey Clark de l’émission western Fury. Je n’avais pas d’héroïne, à part Fanfreluche la conteuse. Fifi Brindacier est arrivée trop tard dans ma vie.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Le thème de Thierry la Fronde et celui de Ti-Jean Caribou [toutes deux diffusées durant les années 1960, NDLR]. Après tout, je suis née en 1953...

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Autant Sol et Gobelet que Fanfreluche.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Je n’ai pas d’enfant, mais je préconise tout ce qui contribue à développer l’imaginaire.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je ne la regarde pas, mais je trouve la télé québécoise beaucoup plus intéressante maintenant qu’elle se diversifie. Je n’ai pas aimé la période Passe-Partout [d’abord diffusée de la fin des années 1970 au début des années 1990, NDLR]. J’écris pour la jeunesse [elle a signé plusieurs pièces de théâtre pour les enfants et certains textes de la défunte émission Bibi et Geneviève, NDLR] et j’ai trouvé qu’on a perdu l’art en voulant « pédagogiser » ce qu’on présente aux enfants. Les grandes fictions s’adressent à tous. Ou presque.

Louise Bombardier prête ses traits à Carole le temps de la comédie Le bonheur, portée par Michel Charette. Diffusée sur TVA, la nouveauté est présentée les mercredis soirs à 21 h 30 depuis le 5 janvier. L’actrice fait également partie de la distribution de la série Nous, une autre production originale récemment déposée sur le Club illico.