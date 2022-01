Vacciné au moins 8 fois pour soulager ses douleurs

Un homme en Inde aurait reçu au moins 8 doses du vaccin contre la COVID-19, selon les autorités de la santé du pays.

Brahmdeo Mandal, un homme de 65 ans, affirme plutôt avoir reçu 11 injections entre février et décembre 2021.

Le facteur à la retraite prétend que les doses l’aident à soulager des douleurs et à «demeurer en santé». Il affirme par ailleurs n’avoir ressenti aucun effet pervers, rapporte BBC News.

«Après avoir reçu les vaccins, mes douleurs ont disparu. Je ressentais des douleurs au genou et je marchais avec une canne. Maintenant, je n’en ai plus. Je me sens bien», dit-il.

M. Mandal devait recevoir ce qu’il dit être sa 12e dose du vaccin la semaine dernière avant d’être intercepté.

Une enquête est en cours afin de déterminer comment le sexagénaire est parvenu à se faire inoculer à multiples reprises.

«Nous avons des preuves qui indiquent qu’il a reçu huit injections dans quatre centres différents», a mentionné Amarendra Pratap Shahi, chirurgien de Madhepura, à BBC.

Depuis le début de la campagne de vaccination le 16 janvier 2021, l’Inde a principalement offert les vaccins Covishield et Covaxin, manufacturés dans le pays.

Des délais de 12 à 16 semaines et de 4 à 6 semaines sont respectivement nécessaires pour ces vaccins.

La vaccination est offerte dans plus de 90 000 centres de vaccination partout au pays, incluant dans des camps où la prise de rendez-vous n’est pas nécessaire. Pour être inoculés, les citoyens doivent toutefois fournir une pièce d’identité.

Selon l’enquête préliminaire, Brahmdeo Mandal aurait réussi à recevoir «deux doses dans une période de 30 minutes» le même jour. Les deux injections avaient pourtant été enregistrées dans le portail de vaccination.

«Nous ne comprenons pas comment cela a pu se produire. Il semble y avoir eu un problème avec le portail. Nous tentons également de déterminer s’il y a eu de la négligence de la part des personnes en poste dans les centres de vaccination», raconte M. Shahi.

M. Mandal dit s’être déplacé dans différents centres de vaccination de Madhepura et dans au moins deux autres dans des régions avoisinantes – dont une à plus de 100 kilomètres – pour recevoir ses injections. Il dit aussi avoir utilisé différentes pièces d’identité pour s’enregistrer.

Finalement, l’homme aurait gardé des notes détaillées de ses injections précisant les dates, l’heure et le lieu de chacune d'entre elles.

