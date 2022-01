10 jeux attendus en 2022

Que vous préfériez décimer des hordes de zombies, sauver des princesses en détresse, enfiler les collants de superhéros ou encore piloter des bolides rutilants, l’année 2022 devrait vous garder scotchés à vos consoles. Des doutes? Voici 10 des jeux les plus attendus au cours des prochains mois.

Sonic Frontiers

Photo courtoisie

Date de sortie : Fêtes 2022

Pour son trentième anniversaire, le hérisson bleu s’offre une toute première aventure entièrement déployée dans un monde ouvert. Exit les intrigues linéaires, on pourra donc désormais piloter le héros de Sega à notre guise – et à toute vitesse, évidemment – à travers contrées et villages recelant de missions et quêtes. Et à en juger par les quelques images déjà proposées, les fans de Sonic risquent de pouvoir s’en donner à cœur joie.

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Gran Turismo 7

Photo courtoisie

Date de sortie : 4 mars

Montréal a beau être privé de F1 depuis deux années maintenant, les fans pourront tout de même assouvir leur soif de vitesse et d’émotions fortes avec le nouveau chapitre de la série Gran Turismo. Au programme : des bolides personnalisables au réalisme saisissant, des pistes de course exaltantes et beaucoup, beaucoup d’adrénaline. Bouclez vos ceintures !

Plateformes : PS4, PS5

Gotham Knights

Photo courtoisie

Date de sortie : À déterminer

Bonne nouvelle pour les fans de superhéros : on devrait finalement pouvoir remettre le cap vers Gotham cette année. Et on y constatera que les choses ont bien changé depuis la mort apparente de Bruce Wayne et du commissaire Gordon : c’est désormais une nouvelle brigade de héros masqués qui doivent y faire régner la paix face aux vilains tels que Court of Owls ou encore Mr. Freeze. On s’y glisserait ainsi dans la peau de différents personnages classiques de l’écurie DC, que ce soit Batgirl, Robin, Nightwing ou encore Red Hood pour ramener l’ordre à Gotham.

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

God of War: Ragnarök

Photo courtoisie

Date de sortie : À déterminer

En voilà un autre qu’on attendait initialement l’an dernier. Pandémie oblige, Kratos se fait encore désirer, mais on devrait vraisemblablement le retrouver au courant de 2022 alors qu’il se préparera à affronter le Ragnarök, cette série d’événements prophétiques de la mythologie nordique menant à la fin du monde.

Plateformes : PS4, PS5

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Date de sortie : À déterminer

Attendu, ce nouveau chapitre des aventures de Link ? Oh que oui. Unanimement considéré comme un des meilleurs jeux de tous les temps, Breath of the Wild verra son univers s’étendre encore davantage cette année alors que notre héros reprendra du service. Maintenant que Ganon a été vaincu, quels périls attendront les joueurs ? Difficile à dire, peu de détails ayant filtré jusqu’à présent. Ni la date de sortie ni le titre officiel n’ont encore été annoncés, mais Nintendo semble bel et bien résolu à nous l’offrir d’ici la fin de l’année.

Plateforme : Nintendo Switch

Horizon : Forbidden West

Photo courtoisie

Date de sortie : 18 février

Cinq années après l’excellent Horizon : Zero Dawn, la guerrière Aloy reprendra bientôt du service. Cette fois-ci, c’est vers la Californie qu’elle mettra le cap – avec des arrêts, notamment, à San Francisco et dans la vallée du Yosemite – afin d’enquêter sur la source d’un mystérieux fléau meurtrier.

Plateformes : PS4, PS5

Kirby and the Forgotten Land

Photo courtoisie

Date de sortie : Printemps 2022

Le mignon petit héros de Nintendo débarquera à nouveau sur nos consoles cette année avec une nouvelle aventure tridimensionnelle. Le joueur pourra y explorer librement une ville oubliée – aux allures de The Last of Us passé à travers le filtre rose bonbon de Kirby – peuplée de créatures dont il pourra, fidèle à son habitude, émuler les habiletés.

Plateforme : Nintendo Switch

Hogwarts Legacy

Photo courtoisie

Date de sortie : À déterminer

Avouons-le, on a tous déjà souhaité pouvoir concocter les mêmes potions et conjurer les mêmes sorts que Harry Potter et sa bande. Ce sera bientôt possible grâce à Hogwarts Legacy, un tout nouveau jeu vidéo campé dans l’univers de J.K. Rowling. Eh oui, c’est le choixpeau magique qui déterminera dans quelle maison on vivra l’aventure, soit

Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou encore Serpentard.

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

The Outlast Trials

Date de sortie : À déterminer

Le studio montréalais Red Barrels ne cesse de rehausser les standards en matière d’horreur vidéoludique. En effet, on avoue avoir eu de la difficulté à traverser sa trinité Outlast tant celle-ci est intense, viscérale et terrifiante. On rappliquera bientôt avec The Outlast Trials, un nouveau chapitre campé en pleine guerre froide où le joueur devra tenter d’échapper à une série d’expériences tordues et sadiques, cette fois-ci en solo ou en groupe. On frissonne d’impatience... tout en anticipant quelques nuits blanches.

Plateforme : PC

Dying Light 2: Stay Human

Date de sortie : 4 février

Il en aura fallu du temps pour parfaire cette suite au succès Dying Light ; d’abord annoncé en 2018, ce nouveau chapitre arrivera finalement sur nos consoles le mois prochain. On prendra cette fois-ci le contrôle d’Aiden Caldwell, as du parkour, devant naviguer un nouveau monde apocalyptique peuplé de zombies, mais également de bandits et de mercenaires. À en juger par la bande-annonce, dévoilée récemment, ça risque de barder pour notre héros.