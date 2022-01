Abattage des cerfs à Longueuil : une rencontre aura lieu mardi

Alors qu’une nouvelle manifestation contre l’abattage des cerfs se déroulait dimanche au parc Michel-Chartrand, à Longueuil, l’avocate, Me Anne-France Goldwater, a révélé qu’une rencontre virtuelle aurait lieu mardi entre les défenseurs des cerfs et la mairesse Catherine Fournier.

Cette nouvelle a été accueillie avec un certain soulagement par la soixantaine de manifestants présents au rassemblement.

Me Goldwater, qui prendra aussi part à la réunion virtuelle, espère voir la mairesse de Longueuil changer son fusil d’épaule.

«Il y a d’autres options disponibles qui ne coûteront rien aux contribuables, au lieu de jeter 325 000 dollars à la poubelle», a clamé l’avocate, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Si on assassine les 65 cerfs cette année, il va falloir répéter l’exercice année après année, car le cheptel va continuer de grandir en taille et on va finir par convertir ce parc en abattoir», a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Catherine Fournier a indiqué à TVA Nouvelles qu’il n’y avait, pour le moment, aucune date fixée pour l’abattage des cerfs, mais que ça devrait avoir lieu, au plus tard, à la fin du mois de février.

