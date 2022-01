«Big Brother Célébrités»: une deuxième saison qui promet

Alliances, stratégies, mensonges et épreuves surhumaines, la prochaine saison de Big Brother Célébrités, qui débute ce dimanche, s’annonce explosive et fort divertissante, assure Jean-Martin Bisson, son producteur au contenu.

Les tournages ont débuté jeudi, et déjà le jeu est «beaucoup plus avancé que l’année passée à pareille date», a confirmé le producteur en entrevue avec l’Agence QMI.

Selon lui, les candidats ont rapidement compris l’urgence de faire des choix tandis que des stratégies et des alliances se sont formées dans les 24 premières heures.

Pour le moment, seules l’animatrice Guylaine Guay ainsi que la chanteuse et comédienne Claudia Bouvette ont officiellement été annoncées parmi les participants.

«Personne ne sera confortable cette année. Le jeu va être plus difficile et plus inattendu que l’an passé», a promis M. Bisson.

D’autant plus que les grandes alliances ne pourront survivre cette année, puisque «les célébrités seront rudement mises à l’épreuve», et ce, chaque semaine. «On passe en cinquième vitesse, donc si les candidats pensaient que les grandes alliances de l’année passée allaient être capables de survivre, c’est impossible cette année. Parce que chaque semaine [les candidats] auront des surprises qui viendront complètement bouleverser et perturber tout plan qui aurait pu déjà commencer à être mis sur pied», a-t-il indiqué.

À commencer par le fait que ce n’est pas tous les candidats évincés qui auront un droit de vote pour élire le gagnant. Ce sera plutôt la tâche d’un jury, nommé plus tard dans la saison, a précisé le producteur au contenu. Seuls les candidats qui seront évincés à partir du moment déterminé par la production pourront constituer ce jury.

«Ce sera un chiffre impair, donc la conséquence directe dans la maison, c’est que les joueurs, dès le départ, devront tenter d’éliminer les joueurs qu’ils considèrent comme des ennemis ou des joueurs dont ils sont persuadés qu'ils ne voteront pas pour eux», a-t-il dit.

L’importance de choisir ses alliés

Pour la deuxième saison de Big Brother Célébrités, tous les candidats se sont dits prêts à jouer, quitte à mentir et à user de stratégie contre leurs alliés.

«Ça joue énormément dans le confessionnal et, déjà, il y a beaucoup de gens qui se mentent», a confirmé Jean-Martin Bisson.

De plus, les épreuves de cette année seront plus nombreuses et moins physiques que lors de la première saison.

«En fait on a à peu près autant d’épreuves sociales que physiques et psychologiques ou intellectuelles. Tous les joueurs ont une chance égale de gagner des épreuves. C’est donc plus important cette année de faire des alliances complémentaires», a soulevé le producteur de la téléréalité phare de Noovo, cet hiver.

En plus d’avoir un résultat négatif à ses tests PCR et de respecter les mesures en vigueur sur les plateaux de tournage, le bon candidat pour Big Brother Célébrités doit être préparé et avoir une intelligence sociale développée.

«Il faut savoir gérer l’humain et avoir l’intelligence de pouvoir voir ce qui se passe à l’intérieur des autres relations, prévoir des coups d’avance et surtout pas devenir une cible rapidement, mais le plus important c’est son influence auprès des autres», a souligné M. Bisson.

Contrairement à l’an passé, les candidats de cette saison ne vivront pas 92 jours dans un manoir de L’Île-Bizard, mais plutôt dans un gigantesque studio de 16 000 pieds carrés aménagé en maison sur mesure pour les besoins de la cause, a indiqué Jean-Martin Bisson.

Big Brother Célébrités débute ce dimanche, à 18 h 30, sur Noovo.

