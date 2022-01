«Célébration 2022»: une histoire de cœur

Joël Legendre, le metteur en scène du gala «Célébration 2022» présenté dimanche sur les ondes de TVA, promet une soirée haute en émotions, rigolote et complètement différente des éditions précédentes.

Animé par le couple Julie Ringuette et Pascal Morrissette, accompagné de l’animateur de «La Poule aux œufs d’or» Sébastien Benoit, le gala diffusé en direct couronnera de nombreux gagnants, dont un nouveau millionnaire, en plus d’offrir des prestations musicales touchantes, dansantes et inédites.

Sur scène, Lara Fabian qui fête ses 30 ans d’amour avec le Québec interprètera un potpourri de chansons qui lui sont chères et qui n’ont jamais été chantées à la télé. Marjo, qui compte 45 ans de carrière, revisitera quant à elle ses grands succès dans un univers théâtral parfois éclaté, tandis qu’Alicia Moffet y dévoilera une nouvelle chanson, restée jusque-là inédite, dans un univers complètement cirque.

«Chaque tableau a été assez complexe à monter. Cette année, la complexité vient du fait qu’on ait décidé d’y aller d’un décor très moderne, beaucoup plus épuré et sans danseurs. Le défi a donc été de meubler l’image alors qu’il y a parfois qu’une seule personne sur cette immense scène», a fait savoir le metteur en scène lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI.

Joël Legendre a aussi avoué que cette idée de faire simple, est tombé dans le mille, quand les nouvelles restrictions sanitaires sont venues jeter un voile sur le milieu artistique, juste avant les Fêtes.

«On a eu l’idée avant l’annonce des nouvelles mesures. Ça n'a rien à voir avec la pandémie, mais c’est sûr que ça fait un peu notre affaire. Ça aurait été un peu difficile d’avoir beaucoup de danseurs. C’est un peu comme si on avait eu une vision de ce qui nous attendait», a-t-il dit en rigolant.

De leur côté, les ex-académiciens Queenie et Dashny célèbreront le 50e anniversaire d’un style musical populaire, joué à la sauce 2022 avec, à la fin, une collaboration avec un artiste de taille, a souligné le metteur en scène sans vouloir en dévoiler plus. «Ça va jeter tout le monde à terre. On était vraiment contents que cette personne accepte de se joindre à Queenie et à Dashny», a-t-il dit tout en préservant le mystère.

Vincent Vallières, Salebarbes et Les Pôline se produiront aussi sur les planches du Théâtre du Casino du Lac-Leamy, lors de cette grande messe de Loto-Québec.

Les participants au gala télévisé pourront mettre la main sur des lots allant de 25 000 $ à 100 000 $, tandis que le grand gagnant de la soirée remportera 1 million $.

Pour les détenteurs de billets à la maison, un gros lot de 5 millions $, cinq lots de 1 million $ et 20 voitures électriques Audi E-Tron Sportback Quattro d’une valeur de 95 000 $ seront aussi tirés en direct dimanche.

Le gala «Célébration 2022», réalisé par Pierre Séguin et produit par Dotti & Cie, sera présenté ce dimanche, dès 19 h, sur les ondes de TVA.

